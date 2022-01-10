понедельник 10.01.2022 22:15:22 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

13:23, 10 января 2022 года

В Орле дорога-дублёр на Комсомольской нуждается в «зебре»

Ежедневно сотни людей рискуют жизнью, когда пытаются попасть на остановку общественного транспорта у дома № 282. Проблемой заинтересовались активисты ОНФ.


Чтобы попасть на трамвайную остановку «Магазин «Уют», орловцы должны пересечь дорогу-дублёр, по которому интенсивно движется поток автомобилей. Чтобы автомобилисты уступали дорогу пешеходам, требуется «зебра». А ближайший пешеходный переход на дублере находится только у остановки «Ботаника». 
 
Этот участок отмечен красным цветом на карте «Дорога в школу», которую составили активисты Общероссийского народного фронта. Общественники призывают власти города обезопасить переход на дублере Комсомольской улицы в районе дома номер 282 – нанести там «зебру» и установить искусственную неровность. В своем обращение активисты поднимут и вопрос установления ограждения, отделяющего тротуар от проезжей части.



Анна Вайсергисер


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.