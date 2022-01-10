В Орле дорога-дублёр на Комсомольской нуждается в «зебре»

Ежедневно сотни людей рискуют жизнью, когда пытаются попасть на остановку общественного транспорта у дома № 282. Проблемой заинтересовались активисты ОНФ.

Чтобы попасть на трамвайную остановку «Магазин «Уют», орловцы должны пересечь дорогу-дублёр, по которому интенсивно движется поток автомобилей. Чтобы автомобилисты уступали дорогу пешеходам, требуется «зебра». А ближайший пешеходный переход на дублере находится только у остановки «Ботаника».

Этот участок отмечен красным цветом на карте «Дорога в школу», которую составили активисты Общероссийского народного фронта. Общественники призывают власти города обезопасить переход на дублере Комсомольской улицы в районе дома номер 282 – нанести там «зебру» и установить искусственную неровность. В своем обращение активисты поднимут и вопрос установления ограждения, отделяющего тротуар от проезжей части.