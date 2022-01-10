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13:35, 10 января 2022 года Прокуратура заинтересовалась уборкой снега в Орловской области В надзорном ведомстве называют организацию этих работ «ненадлежащей».





Прокурор Орловской области Владислав Малкин поручил провести проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Ведомство изучит уборку дорог региона от снега и даст оценку ответственным за организацию работ чиновникам, – заявили в прокуратуре.

«Органами местного самоуправления ряда муниципальных образований региона и специализированными организациями надлежащие меры по очистке территорий и автодорог не принимаются, что создает аварийные ситуации на дорогах, автобусы по четырем школьным маршрутам выехали с задержкой», – следует из сообщения ведомства.





Артём Ежаков





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