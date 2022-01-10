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13:47, 10 января 2022 года Сегодня началась регистрация орловских умников и умниц на участие в конкурсе «Кибердрон» В 2021 году команда «Ракета» Орловского Госуниверситета заняла третье место. В этом году опорный вуз выбран в качестве оператора конкурса.





Сегодня началась регистрация умников и умниц на участие в конкурсе «Кибердрон». Со всей страны будет отобрано около 50 тысяч человек от 14 до 27 лет. Необходимое количество участников от Орловщины - три тысячи. После испытаний останется лишь 8. Они и представят регион. «Кибердрон» позволит не только получить новые навыки в сфере информационных технологий, но и обрести специальность. Победителям вручат удостоверение оператора беспилотного летательного аппарата. Максим Петров, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Они получат различные льготы. Если это школьник, то он получит дополнительные баллы к ЕГЭ. Если это молодой специалист, он получит различные поощрения от руководства предприятия вплоть до министерства промышленности и торговли. Для тех ребят, кто пойдёт дальше служить в армию, это практически автоматом зачисление в научную роту».





Анна Вайсергисер





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