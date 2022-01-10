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14:32, 10 января 2022 года В Орловском краеведческом музее работает выставка графических работ Анатолия Федая Выпускника института имени Сурикова называют продолжателем русских реалистических традиций.





Анатолию Федаю 34 года, но за его спиной уже художественная школа, училище и один из самых известных в стране институт Сурикова, вступление в Союз художников России, а кроме этого внушительный багаж работ. Анатолию Федаю 34 года, но за его спиной уже художественная школа, училище и один из самых известных в стране институт Сурикова, вступление в Союз художников России, а кроме этого внушительный багаж работ. Многим любителям живописи и литературы Анатолий Федай знаком как иллюстратор ряда произведений Леонида Андреева. Прошлой весной его выставка проходила в Доме-музее писателя, и вызвала большой резонанс. Сейчас художник всё больше раскрывается как талантливый портретист. За каждым портретом - наши современники, и это срез поколения. По ним, через много лет будут судить о нашем времени. Анатолий Федай обладает собственным стилем и почерком, его ни с кем невозможно перепутать. А это едва ли не самое главное. Яркая индивидуальность художника раскрывается, как ни странно, в монохроме. Выставка будет открыта до конца января. Посещение возможно при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.





Эва Стасюлевич





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