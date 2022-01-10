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14:34, 10 января 2022 года Прорыв теплотрассы в Заводском районе Орла оставил без отопления и горячей воды 5 тыс. человек Восстановительные работы планируется закончить к 19:00 сегодняшнего дня.





В Заводском районе Орла из-за прорыва теплотрассы остановлены два тепловых пункта. По этой причине отключено отопление и горячее водоснабжение по: ул. Комсомольской, 340, 342, 344, 346, 348 (детский сад № 10), 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374 (школа № 6); ул. Планерной, 31, 33, 35. Также отключено горячее водоснабжение по ул. Комсомольской, 384, 398 (детский сад № 41); ул. Кромской, 3, 5, 7; ул. Планерной, 39.



На месте работают аварийные бригады. Восстановительные работы планируется закончить к 19:00 сегодняшнего дня.



Под ограничения попали порядка 5 тыс. человек, включая 450 детей.





Артём Ежаков





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