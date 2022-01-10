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15:09, 10 января 2022 года «Ёлка желаний» продолжает осуществлять мечты маленьких орловцев Активисты «Единой России» передали желанные подарки 50 семьям.





«Ёлка желаний» продолжает осуществлять мечты маленьких орловцев. О том, что дома ждут гостей, маленькая Диана не знала. На Рождество ей подарили розовый планшет – он нужен Диане для учёбы.



К благотворительной акции подключились все ведомства и службы. Только по партийному направлению перед Новым годом и Рождеством поддержку получили 50 орловских семей. Разносить презенты взялись активисты «Молодой гвардии». В их списке – многодетные семьи.



Добрые дела на этом не закончатся. «Ёлка желаний» продолжится до конца зимы. Для участия нужно зарегистрироваться на одноимённом сайте и снять шар с пожеланием.





Анна Вайсергисер





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