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15:34, 10 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Снегопад прибавил работы коммунальщикам и увеличил количество нештатных ситуаций для водителей.



- Активисты ОНФ пытаются превратить опасную народную тропу в легальный пешеходный переход.



- В силу вступил новый закон для лихачей на дорогах.



- Зарисовки времени. Графику Анатолия Федая можно увидеть в Орловском краеведческом музее.



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