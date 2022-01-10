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16:30, 10 января 2022 года В 2021 году орловская прокуратура добилась покупки 203 квартир для детей-сирот К дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения жилищных прав этой категории граждан к дисциплинарной ответственности привлечено 31 должностное лицо.





Благодаря мерам прокурорского реагирования в 2021 году детям-сиротам было куплено 203 жилых помещения, – сообщает сайт надзорного органа. К дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения жилищных прав этой категории граждан к дисциплинарной ответственности привлечено 31 должностное лицо. Главы районных администраций в этой связи получили 7 предостережений.



Также благодаря прокуратуре удалось увеличить финансирование жилищных закупок в этой сфере на 100 млн рублей.





Артём Ежаков





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