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15:45, 10 января 2022 года Орловщина прощается с Валентиной Ламакиной Не стало доцента кафедры режиссуры и театрального мастерства Валентины Васильевны Ламакиной.





Выпускница московского государственного института культуры, Валентина Ламакина всю свою творческую и педагогическую деятельность посвятила ученикам. Во многом благодаря ее усилиям в тогда еще молодом Орловском институте культуры появилась кафедра режиссуры и актерского мастерства. За 40 лет Валентина Васильевна успела выпустить семь курсов. Именно она дала путёвку в жизнь талантливым режиссёрам, актерам, искусствоведам, многие из которых работают в профессиональных театрах, различных областях культуры и искусства.



Всегда улыбчивая и спокойная, Валентина Ламакина запомнится не только как профессионал высокого уровня, но и как очень яркий, светлый, неравнодушный человек. Своих студентов она учила не только театральной профессии, но житейской мудрости и добру, давая возможность свободно проявить себя в творчестве, не ограничивая фантазию. Её уход стал личной потерей для всех, кто её знал. Три года назад Валентина Васильевна завершила педагогическую деятельность, но не теряла связи со своими учениками, кафедрой и институтом, неизменно участвуя во встречах выпускников. Теперь они будут проходить без неё.



Отпевание состоится завтра, 11 января, в 14 часов в храме Матроны в Северном районе Орла. Похоронят Валентину Ламакину на кладбище в деревне Хардиково.





Эва Стасюлевич





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