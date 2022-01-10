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17:30, 10 января 2022 года Обильный снегопад ухудшил вывоз мусора в Орловской области Снежные завалы ограничили маневренность и без того не слишком подвижной техники.





Из-за снежных завалов во дворах подъезд мусоровозов невозможен к каждой третьей контейнерной площадке, – сообщили в пресс-службе оператора Орловской области по обращению с ТКО «Зеленая роща». Сегодня было зарегистрировано 50 адресов, где и без того не слишком подвижная техника не смогла «развернуться». В частном секторе мусоровозы застревают в снегу, баки занесены сугробами. Задержка с вывозом образуется также по причине задержки автопарка на таких участках.



Фото из архива





Артём Ежаков





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