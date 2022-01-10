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16:34, 10 января 2022 года

В Орле передано в суд многолетнее дело о мошенничестве и похищении человека

Эпизоды преступлений датированы 2006 годом, а также 2013 – 2014 годами.


Заводской районный суд Орла приступает к рассмотрению уголовного дела о похищении человека и мошенничестве, – сообщают сайты СУ СК и прокуратуры. Как следует из производственных материалов, в 2006 году 54-летний обвиняемый выявил на принадлежащем ему складе недостачу товара на сумму в 1 миллион рублей, заподозрив в ней одного из собственных работников. Под угрозами опасного для жизни и здоровья насилия, мужчину поместили в кузов грузовика и отвезли в жилой дом, в подвале которого заперли, намереваясь получить от похищенного деньги за якобы украденное им имущество. Эпизод мошенничества датирован 2013 – 2014 годами, когда фигурант обманом получил от знакомого в долг 89 млн рублей.

Свыше четырех лет обвиняемый находился в международном розыске. Его задержали в апреле прошлого года.


Артём Ежаков


 
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