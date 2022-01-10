понедельник 10.01.2022 22:16:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

17:58, 10 января 2022 года

Под Орлом у водителей снегоходов проверяют права

Обилие снега вдохновило орловцев на использование снегоходов. Инспекторы ГИБДД выявляют нарушителей правил дорожного движения.


В Орловском районе сотрудники ГИБДД проверили соблюдение правил дорожного движения водителями снегоходов. За время рейда нарушений, допущенных водителями снегоходов, выявлено не было, к административной ответственности граждане не привлекались. Всем владельцам транспортных средств, которые были остановлены автоинспекторами в период мероприятия, вручены листовки, с ними проведены профилактические беседы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Опытные автолюбители знают, что езда на снегоходе обязывает водителя иметь удостоверение категории А1. Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают, что в случае отсутствия у лица, управляющего снегоходом, прав, он будет привлечен к административной ответственности.

Несмотря на то, что снегоходы используются в основном не на проезжей части, сотрудники ГИБДД имеют право остановить транспорт для проверки документов. Обычно это происходит, когда транспортное средство выезжает на общую дорогу. Если у водителя не окажется удостоверения, то размер штрафа составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Наличие прав другой категории не станет причиной смягчения наказания.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель снегохода несёт ответственность наравне с водителем любого другого транспорта и должен соблюдать правила безопасности.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области


Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.