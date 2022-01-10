Главная » Новости



17:58, 10 января 2022 года Под Орлом у водителей снегоходов проверяют права Обилие снега вдохновило орловцев на использование снегоходов. Инспекторы ГИБДД выявляют нарушителей правил дорожного движения.





В Орловском районе сотрудники ГИБДД проверили соблюдение правил дорожного движения водителями снегоходов. За время рейда нарушений, допущенных водителями снегоходов, выявлено не было, к административной ответственности граждане не привлекались. Всем владельцам транспортных средств, которые были остановлены автоинспекторами в период мероприятия, вручены листовки, с ними проведены профилактические беседы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Опытные автолюбители знают, что езда на снегоходе обязывает водителя иметь удостоверение категории А1. Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают, что в случае отсутствия у лица, управляющего снегоходом, прав, он будет привлечен к административной ответственности.



Несмотря на то, что снегоходы используются в основном не на проезжей части, сотрудники ГИБДД имеют право остановить транспорт для проверки документов. Обычно это происходит, когда транспортное средство выезжает на общую дорогу. Если у водителя не окажется удостоверения, то размер штрафа составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Наличие прав другой категории не станет причиной смягчения наказания.



Госавтоинспекция напоминает, что водитель снегохода несёт ответственность наравне с водителем любого другого транспорта и должен соблюдать правила безопасности.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





Новости СМИ2