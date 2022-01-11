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6:00, 11 января 2022 года Избивший беспомощную мать орловец получил два года условного срока Вред здоровью, причинённый женщине, классифицировали как средней тяжести.





Верховский районный суд назначил местному жителю два года условного и испытательного сроков за избиение собственной матери, – сообщили в пресс-службе инстанции. Во время заседания мужчина полностью признал вину и раскаялся.



Осуждённый нанес средний вред здоровью родительницы. Как следует из материалов дела, мужчина, будучи пьяным и зная, что родственница беспомощна, умышленно и по пустяковому поводу ударил мать головой в лицо, а затем сбросил её с кровати на пол. От полученных травм женщина лечилась около трёх недель.





Артём Ежаков





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