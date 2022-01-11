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7:04, 11 января 2022 года В Орловской области увеличится господдержка регионального агропромышленного комплекса В денежном эквиваленте она превысит 1,8 млрд рублей.





Господдержка агропромышленного комплекса Орловской области в 2022 году увеличится на 175,2 млн рублей и составит 1 млрд 809 млн рублей, – сообщает сайт регионального правительства. Цифры были озвучены на сегодняшнем аппаратном совещании правительства Орловщины. Субсидии на развитие растениеводства ожидаются на уровне 926,5 млн рублей.



На проведение весенних полевых работ сельхозтоваропроизводителям нужно 9,2 млрд рублей в виде льготных краткосрочных кредитов. Орловское правительство запросило у Минсельхоза 200 млн рублей в качестве максимального размера такого займа для одного производителя по направлению «растениеводство».





Артём Ежаков





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