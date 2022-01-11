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8:05, 11 января 2022 года

2022 год уже стал особенным для орловской региональной федерации ушу

На предсезонных сборах впервые была набрана группа самых юных спортсменов.


На новогодних каникулах орловская региональная федерация ушу провела тренировочные сборы. Впервые в истории учебно-тренировочных мероприятий федерации была сформирована группа для подготовки мальчиков и девочек 6-8 лет. По итогам тренировок было отобрано 20 юных спортсменов для участия в предстоящем турнире для детей до 8 лет «Наше будущее», который будет проходить в рамках окружных соревнований 5 февраля в Орле.

Фото: группа «Орловская федерация ушу»



Анастасия Дорохова


 
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