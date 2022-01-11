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9:08, 11 января 2022 года В Орловском муниципальном округе разыграли Зимний Кубок по мини-футболу В турнире принимали участие 8 команд, разделённых на две группы.





На новогодних каникулах в Орловском муниципальном округе состоялся розыгрыш открытого зимнего кубка по мини-футболу. В турнире приняли участие 8 команд, разделённых на две группы. На первом этапе команды сыграли между собой в круг, дальше прошёл раунд плей-офф. В итоге Зимний Кубок Орловского муниципального округа по мини-футболу завоевала команда «Катрапс». Второе место и серебряные медали соревнований достались команде «Русичи». Третье место - у команды «Дымок».



Фото: группа «Молодёжь Орловского муниципального округа»





Анастасия Дорохова





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