вторник 11.01.2022 11:37:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

9:08, 11 января 2022 года

В Орловском муниципальном округе разыграли Зимний Кубок по мини-футболу

В турнире принимали участие 8 команд, разделённых на две группы.


На новогодних каникулах в Орловском муниципальном округе состоялся розыгрыш открытого зимнего кубка по мини-футболу. В турнире приняли участие 8 команд, разделённых на две группы. На первом этапе команды сыграли между собой в круг, дальше прошёл раунд плей-офф. В итоге Зимний Кубок Орловского муниципального округа по мини-футболу завоевала команда «Катрапс». Второе место и серебряные медали соревнований достались команде «Русичи». Третье место - у команды «Дымок».

Фото: группа «Молодёжь Орловского муниципального округа»


Анастасия Дорохова


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.