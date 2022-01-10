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18:09, 10 января 2022 года Отопление в Заводском районе Орла восстановлено Сегодня были остановлены два центральных тепловых пункта: ул. Планерной, 35а и ул. Комсомольская, 380а.





Сегодня порыв теплотрассы в Заводском районе Орла оставил без отопления и горячей воды 5 тысяч человек. Как сообщили в администрации города, авария устранения и отопление восстановлено.



Работы на ЦТП по ул. Планерная д.35а, ул. Комсомольская д.380а закончены в 16:40.





Орловское Информбюро





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