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19:23, 10 января 2022 года

Орловщина в снежном плену

Рабочий год для орловцев начался с метели и снегопада. Многие в Орле сегодня на работу добирались через пробки и многочисленные снежные заносы, а кто-то испытал на себе коварство гололедицы.


Как сообщили в Орловском гидрометеоцентре, за последние сутки выпало 30% от месячной нормы осадков. В ближайшие сутки ожидается незначительный снег, в ночные часы температура будет понижаться до минус 20 градусов, днём температура воздуха составит 5-10 градусов мороза.

Последствия «снежного наступления» устраняют 65 единиц машин, 35 из которых - привлеченные. На «Спецавтобазе» заявляют о нехватки техники и людей. Не хватает водителей и механизаторов. Желающих убирать городские улицы с каждым годом все меньше. В 2020 году числилось больше сотни, сейчас еле доходит до семидесяти. Орлу необходимо хотя бы 200 человек. Автопарк предприятия обновляется, но его все равно недостаточно. Поэтому после снежного апокалипсиса, который пронесся в первый рабочий день после праздников, многие опоздали на работу. Коммунальщики в первую очередь убирают центральные улицы, только потом выходят на второстепенные. Чистить снег стараются и горожане. Особое внимание - парковкам. Тропинки в частном секторе - на совести жителей. В ход идут лопаты и техника посолиднее.

На интернет-карте дорожная ситуация менялась в течение дня: утром, к обеду и в вечерний час пик багровела. В промежутках - немного отпускало. Госавтоинспекция просит быть осторожнее и водителей, и пешеходов. Водителям рекомендуют отказаться от использования личного автотранспорта, отказаться от дальних поездок. Пешеходам напоминают: тормозной путь автомобиля в такую погоду длиннее. Переходя дорогу, нужно убедиться в своей безопасности.

Убранный и улиц Орла снег вывозят на территорию аэропорта. Только за прошедшие сутки на этот полигон вывезли порядка 3 тысяч кубов снега.

Тяжёлые сутки выдались и у травматологов. Гололед присыпан снегом. Ближе к вечеру количество людей с вывихами и переломами перевалило за полсотни.

Чтобы избежать синяков или загипсованных конечностей, врач советует сбавить скорость. Ходить по скользким улицам лучше медленно и аккуратно.


Юлия Сабельникова, Анна Вайсергисер


 
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