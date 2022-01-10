В Орловской области рассмотрят возможность отмены QR-кодов

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20:46, 10 января 2022 года
В Орловской области рассмотрят возможность отмены QR-кодовВ случае принятия положительного решения система будет отменена с 15 января.
В четверг, 13 января, региональный штаб по недопущению распространения и завоза COVID-19 в Орловской области рассмотрит возможность отмены QR-кодов. С соответствующей инициативой выступит губернатор Андрей Клычков. Об этом глава региона заявил во время сегодняшнего прямого эфира в социальных сетях. Как заявил Клычков, в определенной степени QR-коды выполнили свою задачу. В случае принятия положительного решения система будет отменена с 15 января. Масочный режим сохраняется.
Параллельно губернатор отметил, что COVID-19 по-прежнему остается опасным и быстро распространяющимся вирусом, особенно с учётом штамма «омикрон». В связи с этим обратное перепрофилирование коечного фонда временно приостановлено, прорабатывается возможность его увеличения и сопутствующей доводки кислорода.
Артём Ежаков