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21:05, 10 января 2022 года Андрей Клычков прокомментировал необходимость повышения тарифа на капремонт В прямом эфире в социальных сетях глава региона согласился с тем, что прирост был существенным, но необходимым.





В Орловской области с 1 января вырос минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Теперь он составляет 9,49 рубля за квадратный метр. По сравнению с прошлым показателем тариф вырос на 2,63 рубля. Его пересчитали с учётом инфляции. Принятое решение губернатор Андрей Клычков объяснил во время сегодняшнего прямого эфира в социальных сетях.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В прошлом году все стали свидетелями подорожания стройматериалов. По ряду позиций прирост доходил до 200%. Тариф не повышался с 2015 по 2020 год – был в размере 6,60 рубля. В 2021 году вырос на 26 копеек, и в нём в области не состоялись 122 контракта [из 401 запланированного – прим.]. На их условия никто не согласился. В этих условиях невозможно ничего отремонтировать, и если их не менять, желающих взяться за ремонт не будет».

Глава региона также заявил, что до нового года был уволен глава Фонда капремонта. Клычков согласился, что повышение существенное, но было необходимо для того, чтобы потом «не скакать большими темпами» и «не допустить роста количества аварийного жилья в регионе».



Подробные расчёты губернатор собирается вскоре опубликовать в интернет-ресурсах.





Артём Ежаков





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