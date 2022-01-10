понедельник 10.01.2022 22:17:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

21:05, 10 января 2022 года

Андрей Клычков прокомментировал необходимость повышения тарифа на капремонт

В прямом эфире в социальных сетях глава региона согласился с тем, что прирост был существенным, но необходимым.


В Орловской области с 1 января вырос минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Теперь он составляет 9,49 рубля за квадратный метр. По сравнению с прошлым показателем тариф вырос на 2,63 рубля. Его пересчитали с учётом инфляции. Принятое решение губернатор Андрей Клычков объяснил во время сегодняшнего прямого эфира в социальных сетях.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В прошлом году все стали свидетелями подорожания стройматериалов. По ряду позиций прирост доходил до 200%. Тариф не повышался с 2015 по 2020 год – был в размере 6,60 рубля. В 2021 году вырос на 26 копеек, и в нём в области не состоялись 122 контракта [из 401 запланированного – прим.]. На их условия никто не согласился. В этих условиях невозможно ничего отремонтировать, и если их не менять, желающих взяться за ремонт не будет».

Глава региона также заявил, что до нового года был уволен глава Фонда капремонта. Клычков согласился, что повышение существенное, но было необходимо для того, чтобы потом «не скакать большими темпами» и «не допустить роста количества аварийного жилья в регионе».

Подробные расчёты губернатор собирается вскоре опубликовать в интернет-ресурсах.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.