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21:30, 10 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловщина - в снежном плену. Кому-то радость от возможности покататься на лыжах, кому-то беспокойство из-за неубранных дорог и опозданий на работу.



- Всероссийская новогодняя акция помогла поверить в чудо детям и взрослым. Ещё не поздно загадать желание.



- 2022 год принёс изменения в жизнь орловцев: выросли взносы на капремонт и наказания на злостное нарушение ПДД.



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