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10:17, 11 января 2022 года Три здания в центре Орла станут местными объектами культурного наследия Речь идет о бывшем кинотеатре «Октябрь» и жилых домах № 1/3 и № 5/7 на пл. Карла Маркса.





Здание бывшего кинотеатра «Октябрь» и жилые дома № 1/3 и № 5/7 (см. фото ниже) на пл. Карла Маркса прошли госэкспертизу проекта по установлению зон охраны объекта культурного наследия местного значения. В скором времени они станут таковыми, соответствующие документы уже готовятся, – сообщает региональный информационный портал. На данных территориях будет действовать особый режим градостроительной деятельности.





Фото: Яндекс.Карты





Артём Ежаков





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