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11:45, 11 января 2022 года В Болхове торговали сомнительной икрой горбуши Изъято более двух килограммов новогоднего деликатеса.





Перед новым годом сотрудники областного Россельхознадзора проверили поступившее гражданское заявление и посетили торговый павильон «Центральный» в Болхове. В ходе рейда инспекторы выяснили, что в торговой точке продавали сомнительную икру горбуши – документов, подтверждающих ее безопасность, предоставлено не было.



С прилавка сняли 9 банок новогоднего деликатеса. Общий вес изъятого составил 2,25 килограммов.



Собственнику площадки грозит административная ответственность.





Артём Ежаков





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