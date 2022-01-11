В Болхове торговали сомнительной икрой горбуши

|
|
|Главная » Новости
11:45, 11 января 2022 года
В Болхове торговали сомнительной икрой горбушиИзъято более двух килограммов новогоднего деликатеса.
Перед новым годом сотрудники областного Россельхознадзора проверили поступившее гражданское заявление и посетили торговый павильон «Центральный» в Болхове. В ходе рейда инспекторы выяснили, что в торговой точке продавали сомнительную икру горбуши – документов, подтверждающих ее безопасность, предоставлено не было.
С прилавка сняли 9 банок новогоднего деликатеса. Общий вес изъятого составил 2,25 килограммов.
Собственнику площадки грозит административная ответственность.
Артём Ежаков