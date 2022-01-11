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11:23, 11 января 2022 года В феврале погибший Тургеневский дуб начнет борьбу за звание Европейского дерева года В преддверии начала конкурса в музее-заповеднике поделились фото распустившейся веточки легендарного дерева и пригласили делиться такими же кадрами.





1 февраля стартует конкурс «Европейское дерево года – 2022». Россию на нем будет представлять погибший в ноябре от урагана «Бенедикт» Тургеневский дуб. Голосование будет длиться до 1 марта.



В преддверии начала конкурса в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» поделились фото распустившейся веточки легендарного дерева. «Считаем это хорошим знаком. И если в ваших домах веточки дуба тоже пошли в рост, поделитесь фото в комментариях!», – отмечено в посте.





Фото пресс-службы музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»





Артём Ежаков





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