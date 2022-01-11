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12:15, 11 января 2022 года Орловская соцзащита готова помочь одиноким пенсионерам и инвалидам с покупкой нужных товаров Региональный департамент напоминает об этом в связи со «сложными погодными условиями, сложившимися в регионе».





Орловская соцзащита готова помочь одиноким пенсионерам и инвалидам с покупкой нужных товаров. «В связи со сложными погодными условиями, сложившимися в регионе, учреждения социального обслуживания, подведомственные Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, готовы оказать содействие одиноким пожилым гражданам и инвалидам по месту их проживания в решении вопросов, связанных с приобретением продуктов питания и предметов первой необходимости», – сказано в сообщении.



Все необходимые контакты расположены на сайте департамента соцзащиты в разделе «Подведомственные организации».





Артём Ежаков





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