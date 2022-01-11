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12:45, 11 января 2022 года Ресурсы завода «Дормаш» использовались для майнинга криптовалюты Возбуждено уголовное дело, грозящее фигурантам пятью годами заключения.





В Орле расследуется уголовное дело по статье «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Подозреваемыми выступают руководители ООО «Диджитал Групп» и «Технология света». Компании, арендующие имущество завода «Дормаш» и занимающиеся майнингом криптовалюты, подключились к его электросетям и накопили 5,4 миллиона рублей долгов перед «Орловским энергосбытом». Фигурантам грозит до 5 лет тюрьмы.





Артём Ежаков





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