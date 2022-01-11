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13:32, 11 января 2022 года Накануне жертвой коронавируса стал один орловец В регионе зафиксировано 108 новых случаев заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 11 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 108 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 71 588).



Накануне выписано 28 орловцев (всего – 67 284), умер 1 человек – 1 566 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 74,3%.





Артём Ежаков





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