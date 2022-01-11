В Минобрнауки сообщили о следующем этапе эксперимента по онлайн-приему в вузы

Минобрнауки подготовило проект развития суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Эксперимент по онлайн-приему в вузы с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн» продолжится и в 2022-2023 учебном году.

Соответствующий приказ, регулирующий план развитие сервиса и порядок онлайн-поступления, подготовили в Министерстве науки и высшего образования. В ведомстве отметили, что первый этап эксперимента успешно завершен. Развивать платформу планируется в четыре этапа.

Согласно документу, сервис позволит поступать на программы бакалавриата и специалитета не только гражданам России, но и иностранцам и лицам без гражданства. Платформу на госуслугах хотят интегрировать с государственной инфосистемой идентификации (ФГИС ЕСИА). Абитуриенты, зарегистрированные во ФГИС, смогут подавать заявления о приёме.

Также суперсервис сможет автоматически собирать данные о результатах ЕГЭ и документах об образовании.

Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – в этом году количество вузов-участников, подключённых к сервису, снова увеличится. До 1 апреля станет известно, какие университеты не смогут подключиться к сервису по техническим причинам. Напомним, что в прошлую приёмную кампанию поступление онлайн было доступно уже в 442 вузах и 93 филиалах. Ранее власти сообщили о намерении упростить процесс подачи документов для абитуриентов. Поступающие смогут не предоставлять в вуз бумажные свидетельства и сертификаты о достижениях абитуриента – все они будут доступны в электронном формате.

Это станет возможным благодаря сервису «Верифицированное портфолио абитуриента», который собираются запустить к 2023 году. Также в России хотят разработать ресурс «Мои успехи», где будут храниться все достижения школьника. Такое цифровое портфолио вузы смогут учитывать при поступлении наравне с результатами ЕГЭ и олимпиад.