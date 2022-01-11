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14:02, 11 января 2022 года Под Орлом в выехавшей на встречную полосу иномарке пострадала двухлетняя девочка ДТП произошло накануне утром на автодороге М-2 «Крым».





10 января в 11:20 на 344-м километре автодороги М-2 «Крым» в Орловском районе столкнулись встречные «Мицубиси Лансер» и «Ленд Крузер». По предварительной информации, ДТП произошло в результате выезда водителя японской легковушки на встречную полосу. Пострадала его двухлетняя пассажирка. О степени ее травм не сообщается.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, два человека получили травмы, – сообщили в региональном УГИБДД.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков





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