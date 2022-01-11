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13:07, 11 января 2022 года
«Каждый охотник желает знать…»В 2022 году изменятся правила получения охотничьего билета.
Чтобы получить охотничий билет, теперь необходимо будет пройти обучение и сдать экзамен.
Поправку в закон одобрила правительственная комиссия.
Будущий охотник должен продемонстрировать знания техники безопасности, правил охоты, а также основ биологии. Предполагается, что после принятия Законопроекта в Государственной Думе выдавать охотничьи билеты по новым правилам будут с 1 сентября. Раньше для получения билета достаточно было предоставить справку об отсутствии судимости. Людям с действующим билетом экзамены сдавать не надо.
Подать документы в Охотнадзор можно как в письменном виде, так и через портал Госуслуг в электронной форме.
Всеволод Трифонов