«Каждый охотник желает знать…»

В 2022 году изменятся правила получения охотничьего билета.

Чтобы получить охотничий билет, теперь необходимо будет пройти обучение и сдать экзамен.

Поправку в закон одобрила правительственная комиссия.

Будущий охотник должен продемонстрировать знания техники безопасности, правил охоты, а также основ биологии. Предполагается, что после принятия Законопроекта в Государственной Думе выдавать охотничьи билеты по новым правилам будут с 1 сентября. Раньше для получения билета достаточно было предоставить справку об отсутствии судимости. Людям с действующим билетом экзамены сдавать не надо.

Подать документы в Охотнадзор можно как в письменном виде, так и через портал Госуслуг в электронной форме.