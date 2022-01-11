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Главная » Новости

13:07, 11 января 2022 года

«Каждый охотник желает знать…»

В 2022 году изменятся правила получения охотничьего билета.


Чтобы получить охотничий билет, теперь необходимо будет пройти обучение и сдать экзамен. 
 
Поправку в закон одобрила правительственная комиссия. 
 
Будущий охотник должен продемонстрировать знания техники безопасности, правил охоты, а также основ биологии. Предполагается, что после принятия Законопроекта в Государственной Думе выдавать охотничьи билеты по новым правилам будут с 1 сентября. Раньше для получения билета достаточно было предоставить справку об отсутствии судимости. Людям с действующим билетом экзамены сдавать не надо.  
 
Подать документы в Охотнадзор можно как в письменном виде, так и через портал Госуслуг в электронной форме.



Всеволод Трифонов


 
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