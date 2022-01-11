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15:00, 11 января 2022 года Орловец Тимофей Голоктионов – серебряный призёр всероссийских легкоатлетических соревнований Спортсмен оказался единственным представителем региона на турнире.





В Екатеринбурге состоялось открытие зимнего сезона по легкой атлетике – «Рождественские старты – мемориал Эдуарда Яламова». Единственным орловцем на престижном турнире оказался Тимофей Голоктионов. Он выступал на дистанции 3 тысячи метров и пришел к финишу вторым с результатом 8 минут 7 секунд. Наш спортсмен уступил только рекордсмену соревнований – пермяку Владимиру Никитину. Результат победителя – 7 минут 46 секунд.



Фото: соцсети Тимофея Голоктионова





Анастасия Дорохова





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