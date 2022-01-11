вторник 11.01.2022 22:41:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

14:31, 11 января 2022 года

Орловцы, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, могут пройти углублённую диспансеризацию

Из-за ограничительных мероприятий некоторое время её не проводили, но сейчас процесс возобновился. Где и как проводятся диагностические исследования, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.


Углублённая диспансеризация проводится именно для переболевших COVID-19. Как правило, это заболевание оставляет риск отдаленных сосудистых осложнений, старт которых лучше обнаружить как можно раньше и начать лечение. 
 
Приглашение на углублённую диспансеризацию приходит, как правило, на мобильный телефон пациента из его страховой компании. Однако человек может пройти углублённую диспансеризацию и по собственной инициативе.
 
Павел Сергеев, главный врач поликлиники № 2 г. Орла: «Я прошу не путать это с обычной диспансеризацией взрослого населения и профилактическими медицинскими осмотрами, которые сейчас отменены».
 
Направление на углублённую диспансеризацию можно получить у участкового терапевта или в отделении профилактики поликлиники с выпиской из амбулаторной карты или выпиской из стационара о перенесённом заболевании. В первый этап диспансеризации входят анализ крови, сатурация и рентген. Если есть нарушения - необходим второй этап, который включает в себя КТ лёгких, УЗИ сердца и УЗИ вен нижних конечностей.
 
Углублённую диспансеризацию лучше проходить через 60 календарных дней после выздоровления от ковид. Эти мероприятия бесплатные, проводятся за счёт средств ОМС. 
 
Могут ли отказать в углубленной диспансеризации, если самочувствие хорошее? На этот вопрос ответили в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования.
 
Наталья Каверина, заместитель директора ТФОМС Орловской области: «Отказать не могут. Обращаю внимание, что углублённая диспансеризация – это профилактическое мероприятие, которое проводится для того, чтобы своевременно выявить признаки развития заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем и направить усилия на предотвращение осложнений».
 
Сегодня углублённую диспансеризацию можно пройти во всех поликлиниках Орловской области. В департаменте здравоохранения эти мероприятия держат под контролем. 
 
Станислав Шувалов, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Сейчас дано указание всем медицинским организациям области существенно усилить эту работу. Мы с Территориальном фондом ОМС держим это на еженедельном контроле и надеемся на то, что углублённая диспансеризация послужит для той цели, для которой она создана - чтобы понять, какие изменения в организме человека есть, и предпринять своевременные меры для их профилактики в дальнейшем».
 
Предупредить заболевание всегда легче, чем лечить, поэтому углублённую диспансеризацию не стоит откладывать.



Елена Литинская


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.