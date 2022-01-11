Орловцы, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, могут пройти углублённую диспансеризацию

Из-за ограничительных мероприятий некоторое время её не проводили, но сейчас процесс возобновился. Где и как проводятся диагностические исследования, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.

Углублённая диспансеризация проводится именно для переболевших COVID-19. Как правило, это заболевание оставляет риск отдаленных сосудистых осложнений, старт которых лучше обнаружить как можно раньше и начать лечение.

Приглашение на углублённую диспансеризацию приходит, как правило, на мобильный телефон пациента из его страховой компании. Однако человек может пройти углублённую диспансеризацию и по собственной инициативе.

Павел Сергеев, главный врач поликлиники № 2 г. Орла: «Я прошу не путать это с обычной диспансеризацией взрослого населения и профилактическими медицинскими осмотрами, которые сейчас отменены».

Направление на углублённую диспансеризацию можно получить у участкового терапевта или в отделении профилактики поликлиники с выпиской из амбулаторной карты или выпиской из стационара о перенесённом заболевании. В первый этап диспансеризации входят анализ крови, сатурация и рентген. Если есть нарушения - необходим второй этап, который включает в себя КТ лёгких, УЗИ сердца и УЗИ вен нижних конечностей.

Углублённую диспансеризацию лучше проходить через 60 календарных дней после выздоровления от ковид. Эти мероприятия бесплатные, проводятся за счёт средств ОМС.

Могут ли отказать в углубленной диспансеризации, если самочувствие хорошее? На этот вопрос ответили в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования.

Наталья Каверина, заместитель директора ТФОМС Орловской области: «Отказать не могут. Обращаю внимание, что углублённая диспансеризация – это профилактическое мероприятие, которое проводится для того, чтобы своевременно выявить признаки развития заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем и направить усилия на предотвращение осложнений».

Сегодня углублённую диспансеризацию можно пройти во всех поликлиниках Орловской области. В департаменте здравоохранения эти мероприятия держат под контролем.

Станислав Шувалов, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Сейчас дано указание всем медицинским организациям области существенно усилить эту работу. Мы с Территориальном фондом ОМС держим это на еженедельном контроле и надеемся на то, что углублённая диспансеризация послужит для той цели, для которой она создана - чтобы понять, какие изменения в организме человека есть, и предпринять своевременные меры для их профилактики в дальнейшем».

Предупредить заболевание всегда легче, чем лечить, поэтому углублённую диспансеризацию не стоит откладывать.