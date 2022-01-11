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13:53, 11 января 2022 года Сотрудники «Орловского полесья» отмечают День заповедников и национальных парков России Орловский национальный парк в этом году отмечает 28-ю годовщину создания.





Сегодня в «Орловском полесье» зарегистрировано 940 видов растений и 285 видов животных, в том числе и тех, которые занесены в Красные книги различных уровней. Разумеется, визитная карточка и символ «Орловского полесья» - зубры. В 1996 году создание вольно живущей популяции лесных исполинов начиналось с выпуска десяти первых животных. Сегодня популяция зубров на территории нацпарка насчитывает 490 особей. И она самая крупная в России. Зимой для них организуют подкормочные площадки и приглашают угоститься солью. Соль нужна зубрам для полноценного рациона.





Надежда Невматулина





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