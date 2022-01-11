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14:17, 11 января 2022 года Телеканал «Россия» стал самым популярным в 2021 году Итоги подвела исследовательская компания Медиаскоп. На первой строчке рейтинга ВГТРК держится уже шестой год.





В 2021 году средняя доля аудитории телеканала «Россия» составила почти 13%. И это на 4% больше предыдущего года. Выпуск программы «Вести», который выходит на канале в прайм-тайм, третий год демонстрирует значительный прирост аудитории. Популярностью пользуются, в том числе, и региональные вести. Смотрите программу «Вести-Орёл» на телеканале «Россия».





Всеволод Трифонов





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