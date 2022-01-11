Орловские каратисты привезли медали с международного турнира Junior Open Baltic Cup

Коллекцию орловской городской федерации киокусинкай карате пополнили пять наград разного достоинства.

В декабре 2021 года в Калининграде состоялся международный турнир Open Baltic Cup. Свое мастерство на татами демонстрировали более 600 участников. Орловскую область в турнире юниоров представляли пять каратистов, и все они завоевали призовые места. Двое из них стали мастерами спорта.

Иван Должинский в международных соревнованиях участие принимал впервые. Он стал бронзовым призёром турнира. Серебряные медали завоевали Намиг Ахмедов и Константин Илеску. Золото – у Артема Овсянникова. Первое место среди девушек в своей возрастной и весовой категории заняла и Колганова Анна.

В феврале у спортсменов Первенство ЦФО, которое пройдет в Орле.