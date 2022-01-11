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16:30, 11 января 2022 года Стройка школы на ул. Зеленина в Орле перешла на второй этаж Учебное учреждение вместимостью в 1 225 мест должно быть сдано в ноябре этого года.





Строители начали возводить второй этаж в школе на ул. Зеленина, – заявили в мэрии Орла. Перекрытие технического и первого этажей полностью готово. Сейчас рабочие заняты установкой опор опалубки, выполняют кирпичную кладку внутренних перегородок и внешних стен, а также собирают второй башенный кран.



Соглашение с подрядной организацией «Техспецкомплект» обязывает фирму закончить стройку в ноябре 2022 года. Учебное учреждение рассчитано на 1 225 школьников.



Фото мэрии Орла





Артём Ежаков





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