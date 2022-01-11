Интеллектуальное достояние региона воспитывается в «Созвездии Орла»

В региональном образовательном центре учатся самые талантливые школьники Орловской области.

В 2021 году в региональном образовательном центре «Созвездие Орла» открыли экспериментальный профильный физико-математический класс, куда поступили 13 десятиклассников.

Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что школьники стали достоянием региона. Они побеждают на олимпиадах и разрабатывают проекты мирового значения. А ещё собираются помочь учёным с решением проблемы уборки мусора в космосе, изучают солнечные батареи и конструируют роботов.

Каждый проект - начало большого исследования. Ребята, как минимум, реализуют теорию, максимум - создают прототипы будущих технических новинок. Скоро здесь начнут зажигать и звезды химико-биологического направления.