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15:42, 11 января 2022 года
Интеллектуальное достояние региона воспитывается в «Созвездии Орла»В региональном образовательном центре учатся самые талантливые школьники Орловской области.
В 2021 году в региональном образовательном центре «Созвездие Орла» открыли экспериментальный профильный физико-математический класс, куда поступили 13 десятиклассников.
Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что школьники стали достоянием региона. Они побеждают на олимпиадах и разрабатывают проекты мирового значения. А ещё собираются помочь учёным с решением проблемы уборки мусора в космосе, изучают солнечные батареи и конструируют роботов.
Каждый проект - начало большого исследования. Ребята, как минимум, реализуют теорию, максимум - создают прототипы будущих технических новинок. Скоро здесь начнут зажигать и звезды химико-биологического направления.
Наталья Тебякина, директор регионального образовательного центра «Созвездие Орла»: «У нас планируется би-профильное обучение, то есть будем набирать 25 человек, и они будут разделены на профили - физико-математический и химико-биологический. Это два таких востребованных на сегодня направления, и есть и возможности, и база для того, чтобы полноценно дать образование детям».
Анна Вайсергисер