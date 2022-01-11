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16:00, 11 января 2022 года Скончался бывший директор трёх орловских театров Владимир Остащенко Заслуженный работник культуры РФ ушел в иной мир 10 января на 76-м году жизни.





10 января на 76-м году жизни скончался Заслуженный работник культуры РФ и кавалер ордена Дружбы Владимир Остащенко. За годы своей карьеры он возглавлял три орловских театра – Кукольный, «Свободное пространство» и – дважды – Тургеневский.



Владимир Остащенко был одним из десяти лучших театральных директоров России. «...Кроме театра я нигде не работал и не представляю себе другой жизни», – говорил Остащенко.

«Владимир Федорович — это история человека, относящегося с неподдельным сопереживанием и любовью ко всему, чем он занимался. Он работал в нашем театре долго, и успел многое сделать. Огромное спасибо ему за это от всего коллектива. Владимир Федорович был и останется примером чести, достоинства и благородства», – вспоминают своего коллегу в ОГАТ. Фото с сайта Орловского Государственного Академического Театра им. И. С. Тургенева





Артём Ежаков





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