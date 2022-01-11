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15:28, 11 января 2022 года Орловщина по итогам 2021 года не вошла в список самых пьющих регионов России Основой для рейтинга стало количество умерших от отравления алкоголем, объём проданной продукции, число состоящих на учёте и другие критерии.





По итогам 2021 года Орловская область не вошла в список самых пьющих регионов России. Но, тем не менее, за первые дни 2022 года в орловский наркодиспансер поступило более 140 человек. Около 30 процентов - женщины.



Ольга Прыткова, заведующая отделением профилактики Орловского наркологического диспансера: «Из них 69 человек привезла скорая помощь - кому-то стало плохо дома, когда-то подобрали на улицах нашего города».

По словам специалистов, более трети пациентов через несколько часов трезвеют и от лечения отказываются. Однако есть те, кому необходима медпомощь. Они проходят восстановление в стационаре. В наркодиспансере отметили: ни одного случая отравления суррогатным алкоголем за новогодние каникулы в регионе не зарегистрировано.





Юлия Сабельникова





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