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15:51, 11 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- 5 тысяч кубометров за ночь. Орёл продолжает бороться с последствиями снегопада. В дело вмешалась и прокуратура области.



- 45 прививочных кабинетов ждут орловцев. А тех, кто переболел, могут пройти углублённую диспансеризацию



- «Орловское полесье» отмечает праздник. Сегодня - День заповедников и национальных парков России.



- Молодые и амбициозные. Орловские школьники автоматизируют процесс сбора урожая, разрабатывают подводные лодки и даже готовые помочь с утилизацией космического мусора. Мы познакомились с юными учёными.



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