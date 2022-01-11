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16:21, 11 января 2022 года Орловские школьники приняли участие в первом региональном этапе Всероссийской олимпиады по французскому языку Испытание проходило в образовательном центре для одаренных детей «Созвездие Орла».





Сегодня стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады по французскому языку. Этап состоит из двух туров – письменного и устного. Сегодня участники Олимпиады проверили свои знания в письменной части.



Ребята написали сочинение или эссе. Завтра, 12 января, их ждёт устный тур.



Татьяна Мосина, координатор регионального этапа Всероссийской олимпиады по французскому языку: «По результатам двух конкурсных дней будет объявлен победитель и призёр регионального этапа».

Знания решили проверить 12 орловских школьников. Это ученики 9-х, 10-х, 11-х классов. Уровень сложности для всех одинаковый – «продвинутый усложнённый». Участник, набравший необходимое количество баллов, отправится представлять регион в Нижнем Новгороде на Всероссийском этапе.



Войдя в число победителей или призёров, школьники смогут рассчитывать на льготы при поступлении на профильные факультеты вузов.



Алексей Чечиль, председатель жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады по французскому языку: «Победа в региональном этапе может дать определённые баллы при поступление в вуз, но это зависит от каждого отдельно взятого вуза, это должно быть записано в правилах приема. Победа в заключительном этапе Всероссийской олимпиады, во-первых, даёт право на денежную премию, во-вторых, человек может поступить в любой вуз страны».





Анна Вайсергисер





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