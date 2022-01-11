вторник 11.01.2022 22:42:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

16:25, 11 января 2022 года

В Орле активисты инициировали акцию помощи приютам для животных

Волонтёрский центр «Единой России» собирает корм и необходимый для содержания животных инвентарь.


Добровольцы волонтёрского центра партии «Единая Россия» посетили приют «Альфа». Они передали корма и бытовую химию.

Сейчас в приюте «Альфа» постоянно содержатся 50 собак. Все они ищут дом. Большинство выброшены прежними хозяевами, травмированы после попадания под колёса машины или пострадали от рук человека. В приюте отметили: помощь от волонтёров - большое подспорье, ведь зимой четвероногим требуется усиленное питание.

Анастасия Цыганкова, доброволец единого волонтёрского штаба: «Очень жалко видеть животных на улице, которые мерзнут, и очень хорошо, что есть приюты, которые могут оказать лечебную помощь животным, и кормят их».

Екатерина Григорьева, председатель Орловской региональной организации по защите животных «Альфа»: «Хочется призвать людей, чтобы они стерилизовали своих животных, так мы сможем сократить численность выброшенных, ненужных щенков, которые потом превращаются в бродячих собак».



Юлия Сабельникова


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.