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16:25, 11 января 2022 года В Орле активисты инициировали акцию помощи приютам для животных Волонтёрский центр «Единой России» собирает корм и необходимый для содержания животных инвентарь.





Добровольцы волонтёрского центра партии «Единая Россия» посетили приют «Альфа». Они передали корма и бытовую химию.



Сейчас в приюте «Альфа» постоянно содержатся 50 собак. Все они ищут дом. Большинство выброшены прежними хозяевами, травмированы после попадания под колёса машины или пострадали от рук человека. В приюте отметили: помощь от волонтёров - большое подспорье, ведь зимой четвероногим требуется усиленное питание.



Анастасия Цыганкова, доброволец единого волонтёрского штаба: «Очень жалко видеть животных на улице, которые мерзнут, и очень хорошо, что есть приюты, которые могут оказать лечебную помощь животным, и кормят их».

Екатерина Григорьева, председатель Орловской региональной организации по защите животных «Альфа»: «Хочется призвать людей, чтобы они стерилизовали своих животных, так мы сможем сократить численность выброшенных, ненужных щенков, которые потом превращаются в бродячих собак».





Юлия Сабельникова





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