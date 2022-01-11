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17:00, 11 января 2022 года Орловский социальный кластер планирует создать в регионе ряд учреждений В перечне: два Семейных МФЦ – в Ливнах и Мценске, два дома милосердия и родительский клуб. Есть намерение работы и над другими проектами.





Орловский социальный кластер намерен создать в регионе ряд учреждений, – сообщает пресс-служба губернатора. Вскоре в Ливнах и Мценске должны появиться Семейные МФЦ – по одному на город. Там можно получить бесплатную информационную, юридическую, психологическую и гуманитарную помощь. Пока что такое учреждение есть лишь в Орле. За полгода здесь помогли уже тысяче семей. Получить там помощь можно тремя способами: прийти лично (г. Орел, ул. Лескова, д. 22, с 9:00 до 17:00); позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 550-05-11; через сайт семейный портал57.рф.



Также уже в этом году при участии Орловской митрополии планируется открытие двух домов милосердия и родительский клуб, а также организация добровольческой активности и усиление работы Семейного МФЦ.





Артём Ежаков





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