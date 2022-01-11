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17:30, 11 января 2022 года

В двух школах Орла назначили директоров

Оба преподавателя избавились от приставки «исполняющий обязанности».


В двух школах Орла – № 49 и № 12 – назначены постоянные директора. В первом учебном учреждении должность получила Виктория Гладкова. Здесь она работает 16 лет и прошла по пути от учителя начальных классов до замдиректора по учебно-воспитательной работе.

В школе № 12 директорский пост заняла Екатерина Сиянова. Как и ее коллега из школы № 49, женщина имеет 16-летний трудовой стаж и была замдиректора по учебно-воспитательной работе. Также у нее есть четырёхлетний управленческий опыт – ранее Сиянова возглавляла Сабуровскую среднюю школу Орловского района.

Оба директора были назначены «и.о.» осенью, сегодня они избавились от этой приставки, – сообщили в мэрии Орла.


Артём Ежаков


 
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