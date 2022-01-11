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17:20, 11 января 2022 года В Орловской области выявлен штамм «омикрон» Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.





В Орловской области подтверждено появление штамма «омикрон». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Сейчас присутствие штамма подтверждено уже в 13 субъектах страны.





Артём Ежаков





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