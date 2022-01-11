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17:56, 11 января 2022 года

В Знаменке новосёлы жалуются на холод в квартире

Семья Суслиных купила квартиру накануне нового года. Однако счастливыми их назвать сложно - люди мёрзнут в холодных комнатах, а на стенах видна плесень. При этом управляющая компания и поставщик теплоэнергии отмечают, что в их работе сбоев никаких нет. Корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселев разбирался, почему большая покупка может доставить больше проблем, чем радости.


Жители Знаменки, супруги Суслины купили квартиру на первом этаже дома № 3 по улице Ленина. Покупку оформили середине декабря. Не сразу, но выяснилось, что в квартире очень холодно. Впрочем, все новые соседи Суслиных утверждают, что в их квартирах тоже недостаточно тепло. Но одна соседка - Ирина Васина – знает наверняка, что квартира новосёлов - самая холодная в доме, она прожила в ней больше 30 лет.

И Ирина Васина, и следующие собственники холодной квартиры, а теперь и Суслины обращались в управляющую компанию. При этом управляющая компания и поставщик теплоэнергии отмечают, что в их работе сбоев никаких нет. Специалисты сделали замеры. В акте сказано, что температура в квартире достигает 21 градуса тепла, что выше СанПиНа. Но это в тёплый, по зимним меркам, день, когда на улице не ниже минус пяти. В день съёмок сюжета, когда термометры за окном показывали13 градусов мороза, в квартире было лишь 18 градусов тепла.

Сейчас Суслины оставили новую жалобу управляющей компании. Если ситуация не изменится, они намерены обратиться в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор.


Антон Киселёв


 
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