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17:57, 11 января 2022 года Татьяна Анищенко: «Дети должны заниматься тем, что у них хорошо получается» Учитель иностранного языка поменяла городскую прописку на районную. Благодаря программе «Земский учитель» она получила не только работу, но и финансовую поддержку от государства. С педагогом встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.





Учитель английского языка Татьяна Анищенко решила сменить место прописки, когда узнала о программе «Земский учитель». Она прошла отбор и переехала на Орловщину из соседнего региона.



Детей английскому языку в Знаменской школе обучает уже второй год. Признается: из города на село переехала, в том числе, из-за подъёмных, которые положены всем участникам программы. В прошлом году один миллион рублей получили 18 педагогов - все они стали земскими учителями. В 2022-м их ряды пополнят ещё 16.



Общий язык с детьми Татьяна нашла сразу, и так же быстро влилась в коллектив. Про себя говорит - любопытная и общительная. Эти качества и позволили попасть в число участников от региона на Всероссийский форум классных руководителей. Там поняла: главная миссия учителя - раскрыть потенциал каждого своего ученика.



Татьяна Анищенко, учитель иностранного языка в Знаменской школе: «Я считаю, что нужно тратить время своё на то, что у тебя лучше всего получается. Обычно происходит наоборот - мы тратим силы на то, что не очень хорошо получается, а то, что хорошо – откладываем. Я считаю, что нужно делать наоборот - профильные классы открывать, и дети должны заниматься тем, что у них получается».

Стаж Татьяны Анищенко 16 лет. За всё это время ни разу не было такого, чтобы не брала классное руководство. На орловской земле под её опекой пятый класс. К зарплате за это положена ежемесячная федеральная надбавка, а также региональная.



Алексей Карлов, руководитель департамента образования Орловской области: «Таких классных руководителей в системе образования работает 4900 человек. Денежная выплата составляет 5 тысяч рублей. Аналогичную денежную выплату получают с 1 сентября 2021 года кураторы групп в наших профессиональных организациях».

Рублевый стимул положен и за активность педагогов. Победы в конкурсах профессионального мастерства - шаг к саморазвитию и возможность поделиться своим опытом с другими. Татьяна Анищенко сделала его - стала участницей конкурса «Учитель года-2022». Сейчас идёт районный этап.





Анна Вайсергисер





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