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18:10, 11 января 2022 года

«Орёлгосзаказчик» снова фигурирует в уголовном деле о фиктивной приёмке спортивного объекта

Подозреваемым стал главный специалист отдела строительного контроля казённого учреждения.


В Орле на основании материалов прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста отдела строительного контроля казённого учреждения «Орёлгосзаказчик». Ему инкриминируют превышение должностных полномочий.

Из материалов дела следует, что в апреле минувшего года в рамках проекта «Демография» было заключено соглашение с ИП на строительство спортплощадки в деревне Атяевка Кромского района. Подозреваемый был обязан проконтролировать качество работ. Он подписал акты приёмки, фактически ничего не проверив. Как выяснилось, подрядчик нарушил технологию возведения, а марка щебня, указанная в документах, отличалась от фактически использованной. Бюджет потерял свыше 7 миллионов рублей.

Дело практически идентично производству по фиктивной приёмке футбольного поля в Знаменке. Оно уже передано в суд. Главный специалист отдела строительного контроля КУ ОО «Орелгосзаказчик» подписал акты выполненных работ, хотя фирма «Пром-экология» использовала более дешевый щебень. Ущерб превысил более 12 миллионов рублей.

Противоправное деяние выявлено в результате совместной проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК регионального УМВД и прокуратуры.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.



Артём Ежаков


 
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