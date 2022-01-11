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19:15, 11 января 2022 года Праздники позади. Приходим в форму Как привести себя в порядок после длительных новогодних праздников? Советы тренера, врача и корреспондента ГТРК «Орёл» Юлии Опанасюк.





Новогодние праздники закончились, но, по словам большинства орловцев, с их последствиями бороться придётся не меньше месяца. Оливье, торты и прочие вкусности вряд ли пошли на пользу фигуре. Многие решают заняться фитнесом. Но прежде чем это сделать, нужно посоветоваться и с врачом, и с тренером. Усердствовать в первый же день тренировок точно не стоит.



Яна Самойлова, персональный тренер: «Надо начинать с лёгких кардионагрузок, можете по улице ходить, гулять или приходить в зал заниматься на кардиотренажёрах».

Можно начать заниматься дома. Для начала хорошо подойдёт упражнение «планка». Для этого нужен только коврик. Это статическое упражнение на полу с упором на руки или предплечья. Это упражнение считается одним из самых эффективных способов убрать живот и подтянуть тело. Всё, что нужно для его выполнения, – собственный вес и ровная поверхность.



Сбрасывать набранные килограммы тоже нужно с умом. Врачи не советуют голодать. Интервалы между приёмами пищи должны составлять не более четырёх часов.





Юлия Опанасюк





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