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9:20, 12 января 2022 года Юные орловские хоккеисты стали вторыми на «Рождественском кубке» Соревнования состоялись в Старом Осколе.





В группе вместе с игроками «Ледового поколения» 2012 года рождения были команды из Ленинградской и Белгородской областей. Наша команда провела три матча, в двух из которых одержала победу и одну игру проиграла. В плей-офф на счёту юных орловцев одна победа и одно поражение. Этот результат позволил нашей команды завоевать серебро праздничного турнира, лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом стал орловец Егор Артёмов.



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Анастасия Дорохова





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